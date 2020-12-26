Скільки міг заробити українець, який рік тому вклав $1000 в біткоїн: курс злетів

Курс біткоїну досяг рекордної у своїй історії позначки і наблизився до 24,5 тис. доларів. Українець, який 1 січня 2020-го витратив тисячу доларів на криптовалюту, зараз міг би отримати в 4,7 рази більше.

Як підрахував OBOZREVATEL, при курсі на початок січня на тисячу доларів (тоді 24,5 тис. грн) можна було купити 0,164 біткоїну. Зараз, з урахуванням девальвації гривні і рекордного зльоту біткоїну, на продажу можна заробити вже 115,9 тис. грн.

Відзначимо, за рік біткоїн подорожчав з 6 090 до 24 892 доларів. Курс долара в Україні збільшився з 24,5 до 28,3 грн за долар.

Як змінився курс біткоїну tradingview.com

Подорожчання біткоїна обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости і далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.