Скільки будуть коштувати долар і євро в кінці літа: прогноз аналітика

В Україні до кінця літа курс долара може подорожчати з 27, 48 до 27,58 грн за долар, а вартість євро – з 32,55 до 33,15 грн.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "Курс долар / гривня очікується в ціновому каналі 27,25-27,58 грн, для євро / гривня – в межах 32,35-33,15 грн", – прогнозує експерт.

Долар за підсумками торгів ослаб на міжбанківському валютному ринку після спекулятивного зростання, євро втратив свої минулі позиції відповідно до глобальними тенденціями світових ринків.

Хоча НБУ спочатку не виходив з продажами "безпосередньо", державний Укргазбанк без сторонньої допомоги успішно втримав котирування нижче позначки 27,50 грн. Після з продажем валюти вийшли більш великі гравці, яким мають бути розрахунки з бюджетом перед "великими вихідними".

"У фіналі торгової сесії НБУ викупив валюту в обсязі 20 млн доларів США, після чого попит на долар вичерпався, що було видно по котируваннях. Торги завершилися на позначці в 27,38 грн за долар США. Євро проти гривні девальвувався до рівня в 32, 39 грн", – зазначає Гойлов.

Індекс долара зміцнюється до кошика світових валют, почавши корекційний зростання від мінімумів за останні 2 роки. Згідно з опублікованими протоколами засідання ФРС, регулятор не має наміру підтримувати прибутковість державних облігацій США (трежеріс). Це спровокувало зростання їхньої популярності, що, в свою чергу, зміцнило долар США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.