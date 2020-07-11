Скільки буде коштувати долар в Україні після вихідних: НБУ опублікував курс

В Україні курс долара після вихідних, 13 липня, подорожчає на кілька копійок і становитиме 26,95 грн/$. Таким чином за тиждень американська валюта подешевшає на 23 копійки, а з п'ятниці до понеділка подорожчає на 2 копійки.

Про це йдеться у довідкових даних Національного банку України. Довідковий курс євро з п'ятниці до понеділка знизиться з 30,5 до 30,39 грн. НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

В Україні зміниться курс долара НБУ НБУ

Курс долара в банківських установах та обмінниках сформується вже після відкриття ринку, 13 липня. Зазначимо, НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Минулого тижня курс долара щодо гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнілий офіційний курс ще ріс, а на інших сегментах долар знизився на 0,2-1,1%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс із 26,77 грн до 26,95 грн (+0,7%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.