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Глава Мінфіну розкритикувала НБУ за занадто сильну гривню

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Міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала НБУ за те, що він не робить досчтаточно зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

Про це вона написала в коментарі під постом нового члена наглядової ради ПриватБанку Романа Сульжика, передає "Економічна правда".

На думку Сульжика, зміцнення гривні повинне було бути зупинено ще на рівні 26-27 за долар. Він каже, що недооцінена гривня (тобто високий курс гривні до долара) це цінний ресурс. Його потрібно використовувати для накопичення резервів, зниження облікової ставки і скасування всіх обмежень на рух капіталу в країні.

Маркарова позицію Сульжика підтримала: "Мінфін про це говорить вже пару місяців в контексті виконання бюджету. Але ми на політику НБУ не впливаємо".

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Сульжик назвав бездіяльність Нацбанку в стримуванні зростання курсу гривні "таким, що межує зі злочинною халатністю".

"НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодив повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія за службовим публічна, аукціони публічні. Розпис помісячна надана. Щоденні звіти казначейства також. Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання - завдання НБУ", - відповіла міністр фінансів на зауваження про неузгодженість монетарної і фіскальної політики.

Глава Мінфіну розкритикувала НБУ за занадто сильну гривню
Глава Мінфіну розкритикувала НБУ за занадто сильну гривню
Глава Мінфіну розкритикувала НБУ за занадто сильну гривню

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні гривня в середу, 31 липня, в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн / $. Це сталося вперше за три роки.

В Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26-27,35 грн/$. Відмітка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту буде підвищуватися.

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Тема
Курс валют
Особа
Оксана Макарова
Місце
Україна
Теги
курс валют гривня долар
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