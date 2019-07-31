Глава Мінфіну розкритикувала НБУ за занадто сильну гривню

Міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала НБУ за те, що він не робить досчтаточно зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

Про це вона написала в коментарі під постом нового члена наглядової ради ПриватБанку Романа Сульжика, передає "Економічна правда".

На думку Сульжика, зміцнення гривні повинне було бути зупинено ще на рівні 26-27 за долар. Він каже, що недооцінена гривня (тобто високий курс гривні до долара) це цінний ресурс. Його потрібно використовувати для накопичення резервів, зниження облікової ставки і скасування всіх обмежень на рух капіталу в країні.

Маркарова позицію Сульжика підтримала: "Мінфін про це говорить вже пару місяців в контексті виконання бюджету. Але ми на політику НБУ не впливаємо".

гривня 24tv.ua

Сульжик назвав бездіяльність Нацбанку в стримуванні зростання курсу гривні "таким, що межує зі злочинною халатністю".

"НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодив повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія за службовим публічна, аукціони публічні. Розпис помісячна надана. Щоденні звіти казначейства також. Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання - завдання НБУ", - відповіла міністр фінансів на зауваження про неузгодженість монетарної і фіскальної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні гривня в середу, 31 липня, в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн / $. Це сталося вперше за три роки.

В Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26-27,35 грн/$. Відмітка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту буде підвищуватися.

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