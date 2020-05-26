Швеція відмовилася від карантину, але зіткнулася з найгіршою кризою – Bloomberg

Швеція, на відміну від більшості країн Європи, не стала закривати підприємства на час карантину, проте все одно зіткнулася з найгіршою економічною кризою з часів Другої світової війни.

Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на дані статистики. Так, економіка Швеції скоротилася на 7%. Спостерігається 30-кратний ріст запозичень для покриття надзвичайних витрат на тлі рекордних втрат робочих місць. Окремі опитування показують, що 40% підприємств в сфері послуг Швеції побоюються банкрутства.

"У Швеції активно обговорюються суперечливі моделі боротьби з поширенням коронавірусу. Хоча в країні було зареєстровано значно більше смертей від Covid-19, ніж у її сусідів, деякі припустили, що вона хоча б понесе меншу економічну біль. Але останні дані оскаржують цю ідею", – пише Bloomberg.

Країна зараз переживає "дуже глибоку економічну кризу". Мартен Бьелеруп, головний економіст боргового офісу в Стокгольмі, каже, що, на його думку, Швеція буде переживати кризу "дещо краще", ніж інші, але визнав, що "різниця незначна".

Відзначимо, в Швеції магазини, ресторани, спортивні зали і школи відкриті протягом усього часу пандемії. Але економіка, залежна від торгівлі, не змогла протистояти глобальному шоку, викликаного повсюдними блокуваннями в інших країнах. "Економіка буде стримуватися відновленням на решті частини континенту, враховуючи її залежність від зовнішнього попиту", – сказав Девід Окслі з Capital Economics.

Близько половини ВВП Швеції припадає на експорт, і деякі з її найвідоміших компаній, таких як Volvo Cars і Electrolux, змушені були скоротити тисячі робочих місць через скорочення попиту.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.