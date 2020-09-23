Шмигаль відреагував на скандал навколо премій Кабміну і озвучив зарплати

Прем'єрміністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 23 вересня заявив, що члени Кабінету міністрів отримують зарплати згідно 304-ї постанови і всі новини про підвищення окладів або "якихось премій" – маніпуляція.

Таким чином політик відреагував на проєкт постанови Міністерства юстиції про зміну умов виплати квартальних премій. Проєкт є в розпорядженні OBOZREVATEL. Так, в 304-й постанові пропонують замінити умови виплати квартальних премій. Зараз там сказано "в результаті виконання Програми діяльності", а в новому проєкті пропонують замінити на "виконання Плану першочергових дій".

Різниця в тому, що Програму Кабміну Верховна Рада не погодила, автоматично позбавивши всіх членів уряду премій. А ось План дій – внутрішній документ, який узгоджувати не потрібно. Незважаючи на те, що проєкт змін включили в приховану порядок денний засідання, Шмигаль заявив, що новини "про якісь премії" не відповідають дійсності.

"Заробітні плати прем'єрміністра, міністрів обмежені 304-ю постановою розміром не більше п'яти середніх заробітних плат. Всі інші чутки про зростання зарплат і якихось премій, будемо вважати спекулятивними слухами. Офіційно рівень заробітних плат обмежений п'ятьма середніми зарплатами. Прошу всіх міністрів також контролювати", – заявив Шмигаль.

Кабмін намагається повернути премії КМУ

Заробітна плата прем'єрміністра навіть без досвіду роботи в державному секторі, але з урахуванням доплати за інтенсивність праці. доступ до державної таємниці і т.д. становить близько 60 тис. грн на місяць.

Оклад ж змінюється залежно від ситуації в економіці. Він становить п'ять середніх заробітних плат і може знаходитися біля позначки в 50 тис. грн. Саме на таку премію кожні три місяці і зможе розраховувати прем'єр Денис Шмигаль, коли змінять критерії виплати винагород.

До речі, міністр, прем'єрміністр і віцепрем'єр отримують однакові оклади, але різні надбавки, в тому числі і премії за результатами роботи, доплати за стаж і т.д. В середньому міністри можуть заробляти до 80 тис. грн.

Зеленський в кінці серпня підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Раніше OBOZREVATEL зібрав головні плюси і мінуси від підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати в Україні.