Шмигаль відреагував на скандал навколо премій Кабміну і озвучив зарплати

Шмигаль спростував чутки "про якісь премії", при цьому Кабмін розробив законопроєкт, який поверне квартальні винагороди
Додаткових премій не буде, вони вже передбачені в діючих документах
Члени Кабміну не отримували премії через відмову Ради затвердити План дій уряду
Прем'єрміністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 23 вересня заявив, що члени Кабінету міністрів отримують зарплати згідно 304-ї постанови і всі новини про підвищення окладів або "якихось премій" – маніпуляція.
Таким чином політик відреагував на проєкт постанови Міністерства юстиції про зміну умов виплати квартальних премій. Проєкт є в розпорядженні OBOZREVATEL. Так, в 304-й постанові пропонують замінити умови виплати квартальних премій. Зараз там сказано "в результаті виконання Програми діяльності", а в новому проєкті пропонують замінити на "виконання Плану першочергових дій".
Різниця в тому, що Програму Кабміну Верховна Рада не погодила, автоматично позбавивши всіх членів уряду премій. А ось План дій – внутрішній документ, який узгоджувати не потрібно. Незважаючи на те, що проєкт змін включили в приховану порядок денний засідання, Шмигаль заявив, що новини "про якісь премії" не відповідають дійсності.
"Заробітні плати прем'єрміністра, міністрів обмежені 304-ю постановою розміром не більше п'яти середніх заробітних плат. Всі інші чутки про зростання зарплат і якихось премій, будемо вважати спекулятивними слухами. Офіційно рівень заробітних плат обмежений п'ятьма середніми зарплатами. Прошу всіх міністрів також контролювати", – заявив Шмигаль.
Заробітна плата прем'єрміністра навіть без досвіду роботи в державному секторі, але з урахуванням доплати за інтенсивність праці. доступ до державної таємниці і т.д. становить близько 60 тис. грн на місяць.
Оклад ж змінюється залежно від ситуації в економіці. Він становить п'ять середніх заробітних плат і може знаходитися біля позначки в 50 тис. грн. Саме на таку премію кожні три місяці і зможе розраховувати прем'єр Денис Шмигаль, коли змінять критерії виплати винагород.
До речі, міністр, прем'єрміністр і віцепрем'єр отримують однакові оклади, але різні надбавки, в тому числі і премії за результатами роботи, доплати за стаж і т.д. В середньому міністри можуть заробляти до 80 тис. грн.
Зеленський в кінці серпня підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Раніше OBOZREVATEL зібрав головні плюси і мінуси від підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати в Україні.