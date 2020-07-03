Шмигаль сказав, коли вирішиться питання з кадидатом на посаду голови НБУ

Юрій Сергієнко Mакроекономіка 22:57, 3.07.2020 Оновлено: 23:16, 3.07.2020

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже визначено шорт-лист кандидатів на посаду голови Національного банку.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 3 липня глава уряду зазначив, що рішення буде прийнято в найближчі дні.

"Потрібен час на консультації, які вчора почав президент, щоб вибрати відповідну кандидатуру. Вимог два: високий професіоналізм і кристально чиста репутація. Тому сьогодні, завтра, післязавтра ... найближчими днями таку кандидатуру буде обрано", – запевнив Шмигаль.

За його словами, керівники банків і основні гравці банківського ринку висловили президенту Володимиру Зеленському свої пропозиції.

"Є шорт-лист кандидатів, які можуть зайняти цю посаду, які задовольняють наших міжнародних партнерів", – зазначив прем'єр, додавши, що межд ународного партнери очікують рішення по новому керівнику НБУ спокійно.

Також Шмигаль заявив, що фінансова ситуація в країні стабільна.

"Законодавство України виписано так, що заміна керівника Нацбанку жодним чином не вплине на курс валюти, на стабільність валюти", – підкреслив прем'єр.

Він уточнив станом на 1 липня в Україні ліквідність банків становить близько 200 млрд грн, залишок на єдиному казначейському рахунку – 135 млрд грн, а золотовалютні резерви – 25,2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 2 липня провів консультації з приводу кандидатур на посаду глави Національного банку.

Нагадаємо, що Яків Смолій 1 липня подав у відставку з посади голови НБУ, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія, тимчасово виконуючою обов'язки голови регулятора стала Катерина Рожкова.

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