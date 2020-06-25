Шмигаль розповів, на що Україна витрачає гроші МВФ

Гроші, отримані від МВФ, Україна витратить на пенсії, зарплати бюджетників, будівництво шкіл та садочків.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю НВ. За його словами, нова програма МВФ для України – перша за останні роки, яка дозволила брати кошти безпосередньо в бюджет і використовувати на бюджетні потреби.

"Тобто ці кошти залились в дохідну частину бюджету, і ми витрачаємо їх на те, що прописано у витратній частині", – пояснив Шмигаль. За його словами, це "ті ж пенсії, заробітні плати бюджетників, кошти людям і кошти на розвиток".

"Можна сказати, що ці кошти впали в "бюджетний котел", і в "бюджетному котлі" зараз ми перекрили, по-перше, дефіцит бюджету, по-друге, – отримали ліквідність для того, щоб фінансувати будівництво доріг, будівництво шкіл, садочків, те, що зараз ми називаємо програмою президента Велике будівництво", – розповів глава Кабміну.

За його словами, це створює нові робочі місця і "дає розігрів економіки".

"Там хороший мультиплікатор по створенню робочих місць в супутніх галузях, і всі ці речі зараз також впливають на розвиток економіки і створення нових робочих місць. Ми це бачимо по статистиці і вже починаємо зараз підраховувати в кожній галузі, хто скільки робочих місць зробив", – пояснив Шмигаль.

За його словами, Україна зараз домовляється про отримання $1 млрд від Світового банку і 500 млн євро від ЄБРР.

Кошти ЄБРР, за його словами, підуть на "конкретні економічні проекти, починаючи від" Укренерго "і закінчуючи ще рядом державних структур, підприємств".

"Тому певною мірою криза – це і можливість для розвитку, і активізація розвитку нашої економіки", – підсумував глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів направив до України ще 10 червня. Гроші надійшли на рахунок 12 червня.

Україна представила стратегію дій до 2023 року, головним завданням якої визначили відмову від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови по кредитній програмі stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.