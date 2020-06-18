Шмигаль прокоментував можливу відставку уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підстав для відставки уряду немає.

Про це він сказав після того, як "Слуга народу" в Раді провалила голосування за нову програму діяльності уряду у Верховній Раді, повідомив "Інтерфакс-Україна". Через це Кабмін втратив імунітет на рік, який отримав би у разі затвердження, і його можуть відправити у відставку будь-якої миті.

"Це документ, за яким працюватиме уряд, незважаючи на ухвалення або не ухвалення. Це наша програма й наш план дій", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд продовжить роботу з парламентом, незважаючи на відмову підтримати програму.

Що стосується імунітету, за словами Шмигаля, у депутатів є побоювання, що, можливо, будуть необхідні кадрові зміни, але не буде такої можливості. Це і стало "каменем спотикання", через що програму не було ухвалено.

"Підстав для відставки уряду я не бачу", – зазначив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня 2020 року Кабмін України розробив програму виходу держави з коронакризи.

Верховна Рада 4 червня відправила на доопрацювання програму дій уряду зі стимулювання економіки України. Вона розрахована на три роки й містить приблизно 230 пунктів.

15 червня Кабмін опублікував доопрацьовану програму дій уряду зі стимулювання економіки України.

Однак 17 червня комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не рекомендував парламенту ухвалювати доопрацьовану програму дій уряду. Депутати висловлювали претензії як до самої програми, так і до уряду.

У Верховній Раді 18 червня вдруге поспіль не вистачило голосів для голосування за програму діяльності уряду.