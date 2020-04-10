Уряд України має намір уже в травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, над вирішенням питання безробіття, яке виникло через коронавірус, працює новостворена Рада економічного розвитку. Також він додав, що вже в травні в Україні буде створено 500 тисяч робочих місць.

"Сьогодні зупинилося все споживання, крім продуктів. Це вплине на економіку, ми прогнозуємо спад виробництва, зниження ВВП, це є в макропрогнозі. Уже в травні стоїть завдання створити 500 тисяч робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще більш глибокої економічної кризи. Є план, він щодня оновлюється", – заявив Шмигаль.

Шмигаль пообіцяв пів мільйона нових робочих місць для українців Скріншот з відео

Крім того, Шмигаль заявив, що в травні українці вийдуть на роботу.

"Я вже говорив це не раз: Україна не зможе 2-3 місяці сидіти на дивані. Ми будемо змушені в травні почати думати над тим, щоб Україна йшла на роботу. І в травні ми підемо на роботу. Питання в тому: як ми будемо це робити, в яких соціальних стандартах, в яких часових рамках, як будемо розтягувати годину-пік", – розповів прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує масштабне безробіття – уже найближчим часом до 500 тис. осіб за різними оцінками можуть залишитися без заробітку.