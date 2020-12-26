Шмигаль пообіцяв до кінця 2020 року перевиконати доходи до держбюджету

2020 року податкові органи України отримали на 60 мільярдів гривень зборів більше, ніж попереднього, а доходи до держбюджету до кінця року буде істотно перевиконано.

Крім того, прогноз росту економіки на 2021 рік становить +5%. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у повідомленні на своїй сторінці в Facebook.

"Коли наш уряд прийшов у березні, відставання за доходами склало майже 40 мільярдів гривень. Завдяки активній роботі з боротьби зі схемами і скрутками цю цифру вдалося нівелювати", – запевнив глава уряду.

Також, за словами Шмигаля, на Єдиному казначейському рахунку станом на 23 грудня 2020 року нараховувалося рекордні 60 мільярдів гривень. Він назвав інші здобутки у сфері економіки, такі як:

виплата боргів із зарплати шахтарям,

виділення коштів на закупівлю вакцин,

доплата в розмірі 8 тисяч гривень українцям, що втратили дохід через карантин,

будівництво повітряної лінії електропередачі Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" та інші.

Нагадаємо, раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян вказав на справжнє місце прем'єра Дениса Шмигаль, вказавши на фото, де прем'єр чекає "аудієнції" в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис Шмигаль заявив про плани прищепити від коронавірусу якомога більше українців найближчого року. Водночас провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська розповіла, що щодо термінів отримання вакцини наша країна – в одному становищі з країнами Африки.