Шмигаль розповів, кого звільнять від соцвнеску в разі локдауну
В Україні 200 тисяч фізичних осіб-підприємців можуть звільнити від сплати усіх податків та Єдиного соціального внеску. Такі "податкові канікули" діятимуть лише в період жорсткого карантину.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня.
"Фактично 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи єдиний соціальний внесок. Усі ці інструменти можуть бути введені в разі жорстких карантинних обмежень", – сказав Шмигаль. За його словами, президент Володимир Зеленський вже подав відповідні ініціативи до Верховної Ради.
"Я сподіваюсь, що найближчим часом вони будуть ухвалені в залі Верховної Ради", – зазначив очільник уряду.
Крім того, він повідомив, що уряд розробляє й інші програми підтримки бізнесу, частина з яких уже працює. Зокрема, йдеться про надання матеріальної допомоги ФОПам на дітей віком до 10 років, надання допомоги з тимчасової непрацездатності. "Уряд також ухвалив рішення, які дозволяють надавати компенсацію працівникам у разі захворювання (на коронавірус, – ред.) або самоізоляції. Програма, зокрема, спрямована на те, щоб уникнути практики, коли працівник замовчує контакт із хворим аби не втратити робочі години та заробіток", – додав прем’єр.
Зазначимо, що раніше президент України Владимир Зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину та одноразову виплату в розмірі 8 тис. грн. Це може призвести до втрат бюджету в размірі до 26,8 млрд грн (за умови трьохмісячних канікул і повного закриття ФОП), пришвидшеного росту цін та здорожчання долара.
За даними ексміністра соцполітики Андрія Реви, в Україні близько 40% працівників платять єдиний соцвнесок (більша частина якого надходить до ПФУ) з мінімалки. Звільнення підприємців від сплат ЄСВ може стати ударом по Пенсійному фонду, фінансування якого в 2021 році планують скоротити на 8,5 млрд грн.
Эксперти переконані, що ПФУ спеціально банкрутують і вже скоро Україну чекає колапс солідарної системи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і працівникам.
Підтримка українських підприємців після введення жорсткого локдауну обійдеться державному бюджету в 20 млрд грн. Таких грошей зараз у держбюджеті немає. Ба більше, коштів ледь вистачає виплачувати пенсії та зарплати.
25 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сім’ям фізичних осіб-підприємців, які вимушені обмежити свою роботу через карантин, платитимуть 2 тис. грн. допомоги на дитину.
В Україні за пропозицією президента Володимира Зеленського облік обігу фізичних осіб-підприємців (ФОП) перенесли на рік, до 1 січня 2022 року. Унаслідок такого рішення в тіні можуть залишитися сотні тисяч ФОП, які вже перевищують ліміти обігу й повинні платити повні податки, однак приховують свій виторг.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4430 щодо підтримки українців на період карантину. Він передбачає видачу допомоги в розмірі 8 тис. грн працюючим українцям і фізособам-підприємцям, які втратять частину доходу через посилення карантину.