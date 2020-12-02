Шмигаль розповів, кого звільнять від соцвнеску в разі локдауну

В Україні 200 тисяч фізичних осіб-підприємців можуть звільнити від сплати усіх податків та Єдиного соціального внеску. Такі "податкові канікули" діятимуть лише в період жорсткого карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня.

"Фактично 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи єдиний соціальний внесок. Усі ці інструменти можуть бути введені в разі жорстких карантинних обмежень", – сказав Шмигаль. За його словами, президент Володимир Зеленський вже подав відповідні ініціативи до Верховної Ради.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом вони будуть ухвалені в залі Верховної Ради", – зазначив очільник уряду.

Крім того, він повідомив, що уряд розробляє й інші програми підтримки бізнесу, частина з яких уже працює. Зокрема, йдеться про надання матеріальної допомоги ФОПам на дітей віком до 10 років, надання допомоги з тимчасової непрацездатності. "Уряд також ухвалив рішення, які дозволяють надавати компенсацію працівникам у разі захворювання (на коронавірус, – ред.) або самоізоляції. Програма, зокрема, спрямована на те, щоб уникнути практики, коли працівник замовчує контакт із хворим аби не втратити робочі години та заробіток", – додав прем’єр.

Зазначимо, що раніше президент України Владимир Зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину та одноразову виплату в розмірі 8 тис. грн. Це може призвести до втрат бюджету в размірі до 26,8 млрд грн (за умови трьохмісячних канікул і повного закриття ФОП), пришвидшеного росту цін та здорожчання долара.

За даними ексміністра соцполітики Андрія Реви, в Україні близько 40% працівників платять єдиний соцвнесок (більша частина якого надходить до ПФУ) з мінімалки. Звільнення підприємців від сплат ЄСВ може стати ударом по Пенсійному фонду, фінансування якого в 2021 році планують скоротити на 8,5 млрд грн.

Эксперти переконані, що ПФУ спеціально банкрутують і вже скоро Україну чекає колапс солідарної системи.

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