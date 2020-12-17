Шмигаль назвав очікувану дату чергового траншу від МВФ

У Кабінеті міністрів України очікують отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду в лютому-березні 2021 року.

Про це глава уряду Денис Шмигаль заявив 17 грудня під час "Великої розмови НВ: Україна і світ в 2021". Запис транслювалася на YouTube-каналі "Нового времени".

"Думаю, лютий-березень. Це прогнози, які ми обговорюємо з МВФ, якщо не буде якихось, як кажуть в МВФ, сюрпризів", – сказав він.

Шмигаль додав, що наступного тижня заплановані чергові переговори між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2021 році Україні знадобиться близько 600 млрд грн на обслуговування і погашення кредитів, що становить близько 45% видаткової частини всіх витрат.

Нагадаємо, що серед умов отримання кредиту Україна повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу.