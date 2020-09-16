Шмигаль розвінчав міф про непідйомний дефіцит бюджету України на 2021 рік

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розмови про "непідйомний дефіцит" бюджету у проєкті на 2021 рік – це міф.

"Маю пояснити міф щодо "непідйомного дефіциту бюджету". Через пандемію майже кожна країна в світі збільшила дефіцит своїх бюджетів. Це було зроблено, аби не підвищувати податки і збільшувати видатки на медицину, і підтримати людей і бізнес", – сказав під час засідання уряду у середу, 16 вересня.

На наступний рік Камін заклав у бюджет 6% дефіциту, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

"Міністерство фінансів ретельно прорахувало шляхи залучення фінансування для покриття такого рівня дефіциту. Ми очікуємо збільшення надходжень за рахунок покращення роботи податкової та митної служби, та відмов від корупційних схем попередніх років", – сказав Шмигаль.

Він заявив, що рішення підвищити мінімальну зарплату спочатку до 6000 грн, а потім до 6500 грн, за яке критикують уряд – виправдане.

"Таке рішення для людей. Воно пожвавить споживчий попит і позитивно позначиться на економіці, особливо на українських виробниках", – додав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому направило Міністерство фінансів.

Документ передбачає наступні показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, так що у наступному році Україні не обійтися без кредитів. Однак в Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде менше, ніж у 2020 році.

У 2021 році одним з джерел фінансування дефіциту держбюджету стануть надходження від приватизації. У проєкті держбюджету вони закладені на рівні 6 млрд грн.

У проєкті бюджету України на 2021 рік, який ухвалив Кабмін, на програму медичних гарантій планується виділити 123,4 млрд грн, тоді як за даними Національної служби здоров'я на це необхідно 240 млрд грн.