Шмигаль назвав курс долара, який закладуть у бюджет на 2021 рік

Прем'єр заявив, що на 2021 рік закладуть більш оптимістичний курс долара. фото liga.net.

У проєкті державного бюджету на 2021 рік буде закладено курс близько 29 гривень за долар.

В ефірі телеканалу "Україна 24" прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цей курс трохи оптимістичніший, ніж було закладено в поточному році – 29,5 грн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Курс валют закладається у межах 29 гривень, він навіть трохи оптимістичніший, ніж ми закладали 29,5 гривень цього року", – сказав глава уряду.

За його словами, такий показник дає впевненість громадянам і інвесторам у тому, що курс валют буде стабільним.

Також Шмигаль висловив упевненість, що до кінця року курс долара буде стабільним на рівні 27-28 грн.

"До кінця року у нас залишається ще сплата близько 44 млрд грн еквіваленту у валюті, це вже не критичні платежі для бюджету. І я впевнений, що вони ніяк не вплинуть на коливання курсу, ми це прораховували з Національним банком, з Міністерством фінансів, тому з точки зору стабільності економіки, бюджету, валютного курсу у нас усе гаразд... Курс буде стабільним у межах 27-28 грн/1$", – запевнив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн, а вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

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