МоваЯзык

Топтеми:

Шмигаль назвав курс долара, який закладуть у бюджет на 2021 рік

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Mакроекономіка
1,3 т.
Прем'єр заявив, що на 2021 рік закладуть більш оптимістичний курс долара

Прем'єр заявив, що на 2021 рік закладуть більш оптимістичний курс долара. фото liga.net.

У проєкті державного бюджету на 2021 рік буде закладено курс близько 29 гривень за долар.

В ефірі телеканалу "Україна 24" прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цей курс трохи оптимістичніший, ніж було закладено в поточному році – 29,5 грн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Курс валют закладається у межах 29 гривень, він навіть трохи оптимістичніший, ніж ми закладали 29,5 гривень цього року", – сказав глава уряду.

За його словами, такий показник дає впевненість громадянам і інвесторам у тому, що курс валют буде стабільним.

Також Шмигаль висловив упевненість, що до кінця року курс долара буде стабільним на рівні 27-28 грн.

"До кінця року у нас залишається ще сплата близько 44 млрд грн еквіваленту у валюті, це вже не критичні платежі для бюджету. І я впевнений, що вони ніяк не вплинуть на коливання курсу, ми це прораховували з Національним банком, з Міністерством фінансів, тому з точки зору стабільності економіки, бюджету, валютного курсу у нас усе гаразд... Курс буде стабільним у межах 27-28 грн/1$", – запевнив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн, а вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

УкраїнаКурс валютКабінет Міністрів УкраїнидоларДенис Шмигаль
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Mакроекономіка