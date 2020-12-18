Шмигаль назвав дату переговорів з місією МВФ

В Україні з 21 по 23 грудня працюватиме місія Міжнародного валютного фонду.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він уточнив, що через пандемію "візит" відбудеться в онлайн-форматі.

Глава уряду уточнив, що планується перегляд stand-by.

"Початок роботи місії МВФ свідчить про підтримку України і позитивний сигнал щодо виплати наступного траншу", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр також подякував президенту і Міністерству фінансів за "плідну роботу над виконанням структурних "маяків" та інших міжнародних зобов'язань".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль озвучив очікувану дату отримання наступного траншу від Міжнародного валютного фонду. Так, прем'єр розраховує на лютий-березень.

Нагадаємо, що в 2021 році Україні знадобиться близько 600 млрд грн на обслуговування і погашення кредитів, що становить близько 45% видаткової частини всіх витрат.