Шмигаль назвав дату, коли МВФ дасть гроші Україні

Україна розраховує, що МВФ схвалить кредитний пакет у розмірі $5 млрд на засіданні правління 5 червня, а перший транш на $1,9 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль у п'ятницю, 29 травня, у коментарі Reuters.

"Україні потрібні позики, щоб пережити економічний шок, спричинений пандемією коронавірусу. Валовий внутрішній продукт, згідно з попередньою оцінкою, може впасти на 12% у другому кварталі цього року", – додав Шмигаль.

Також він сказав, що уряд дозволить експортерам пшениці вільно продавати її за кордон протягом наступних двох місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується й ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яку мала виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.

Україна повертатиме кредит МВФ під 2,6% річних, водночас середня ставка для нас становить 2,5%.

У меморандумі з МВФ Україна пообіцяла, що відмовиться від регульованого тарифу на газ для населення, що в майбутньому може призвести до зростання цін на блакитне паливо, опалення та гарячу воду. Водночас боржників штрафуватимуть і примушуватимуть до оплати.