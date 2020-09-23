Шмигаль і міністри вирішили повернути собі премії, але приховали проєкт: деталі скандалу

У Кабінеті Міністрів України розробили проєкт постанови, який змінить критерії виплати премій членам уряду і дозволить щоквартально отримувати дві зарплати на місяць.

Проєкт рішення чиновники розробили, включили до прихованого порядку денного, який розсилають міністрам напередодні засідання і який потрапив до розпорядження OBOZREVATEL, але водночас не згадали його на офіційному сайті Кабміну.

Про те, як хочуть повернути премії членам уряду і скільки вони зможуть отримувати – читайте в матеріалі.

Кабмін таємно повертає собі квартальні премії

В Україні згідно з постановою №304 прем'єр-міністр, віцепрем'єр-міністри, міністри та їхні заступники мають право на квартальну премію в розмірі до 100% окладу тільки в тому випадку, якщо вони виконують завдання Програми діяльності Кабміну.

Цю програму Верховна Рада не схвалила, унаслідок Кабмін позбавили річного імунітету і квартальних премій. Відтепер під авторством міністра юстиції Дениса Малюськи розробили проєкт, який замінює критерій виплати премій: замість Програми діяльності використовують План пріоритетних дій. Другий документ не потрібно затверджувати в Раді, він має, імовірніше, декларативний характер.

Що цікаво, План буде вважатися виконаним і премію зможуть отримати, якщо буде "розвиватися ринок праці". Жодних чітких критеріїв розвитку немає. Отже, члени уряду можуть розраховувати на свої премії.

Кабмін поверне собі премії КМУ

Кабмін хоче повернути собі премії КМУ

Можливо, така зміна б не викликала особливої уваги, якби не спроби її приховати. Так, на сайті уряду в порядку денному в питанні під номером 4.23 був невеликий проєкт про зовнішній контроль за призначенням премії голові НАЗК з боку міністра Кабінету Міністрів.

А в прихованому порядку під цим номером проєкт, який поверне премії членам уряду.

Документ під однаковим номером має різний зміст КМУ

Який у результаті документ ухвалять – буде відомо вже через кілька годин. У будь-якому разі, проєкт про зміну критеріїв виплати премій вже розробили і зареєстрували.

Уже після публікації статті на новину відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Заробітні плати прем'єр-міністра, міністрів обмежені 304-ю постановою розміром не більше п'яти середніх заробітних плат. Усі інші чутки про зростання зарплат і якихось премій, будемо вважати спекулятивними чутками. Офіційно рівень заробітних плат обмежений п'ятьма середніми зарплатами. Прошу всіх міністрів також контролювати", – заявив Шмигаль.

Про які премії йдеться і скільки заробляють українські можновладці

Заробітна плата прем'єр-міністра навіть без досвіду роботи в державному секторі, але з урахуванням доплати за інтенсивність праці, доступ до державної таємниці тощо становить близько 60 тис. грн на місяць.

Оклад змінюється залежно від ситуації в економіці. Він становить п'ять середніх заробітних плат і може знаходитися біля позначки в 50 тис. грн. Саме на таку премію щоквартально і зможе розраховувати прем'єр Денис Шмигаль, коли змінять критерії виплати винагород.

Оклади в Кабміні КМУ

До речі, міністр, прем'єр-міністр і віцепрем'єр отримують однакові оклади, але різні надбавки, зокрема й премії за результатами роботи, доплати за стаж тощо. У середньому міністри можуть заробляти до 80 тис. грн.

Якщо в уряді зарплати залежать від ситуації в економіці, то Офіс президента і сам глава держави мають фіксовані оклади. У Володимира Зеленського це 28 тис. грн на місяць плюс премії, а в глави його Офісу Андрія Єрмака 18 тис. грн.

Зарплати керівництва країни Рада

У рази менше отримують пересічні чиновники. Найчастіше це мінімальна зарплата в 5 тис. грн. Наприклад, якщо ви хочете працювати провідним спеціалістом відділу пільг, житлових субсидій та державних соціальних допомог, то претендуєте на загальний дохід у 5000 грн.

Вакансія у відділі субсидій

Зарплата складається з:

посадового окладу – 4230 грн

інших виплат відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу", постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Деякі питання оплати праці державних службовців"

Є надбавка за досвід роботи на державній службі, вона становить 3% від окладу за кожен рік роботи, але не більше 50%.

Які ще доплати передбачені законом:

за додаткове навантаження (виконання роботи замість тимчасово або постійно відсутнього колеги)

за доступ до державної таємниці

премії

Наприклад, якщо ваш посадовий оклад – 4230 грн, ви – чиновник першого рангу, маєте досвід роботи 20 років і виконуєте роботу замість відсутнього колеги, то можете заробляти в місяць: 4230 (оклад) + 1000 (надбавка за ранг) + 2500 (за вислугу років, але не більше 50% окладу) + 2500 (половина окладу тимчасово відсутнього колеги) + доступ до державної таємниці (максимальний розмір 60%) + 3000 грн + 1000 (довільний розмір премії) = 14 770 гривень. Звичайно із цієї суми працівник ще заплатить податок – 1,5% військового збору і 18% податку на доходи фізичних осіб.

З одного боку, українські чиновники і міністри, які курують цілі галузі, не можуть заробляти мало. З іншого, якщо й ухвалювати рішення, наприклад, про виплату премій, то робити це треба відкрито, пояснюючи мотиви і не приховуючи наміру. Інакше ж це більше нагадує обман і спробу приховати від українців правду.