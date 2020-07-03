Шмигаль анонсував отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Mакроекономіка 23:41, 3.07.2020 Оновлено: 00:00, 4.07.2020

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував підписання меморандуму з Європейським Союзом про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як заявив він в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", підписання заплановане на 20-ті числа липня.

"Уже в 20-х числах місяця, я сподіваюся, ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Євросоюзу, це сьогодні було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії", – сказав Шмигаль.

За його словами, це свідчить про те, що незважаючи на відставку глави Національного банку, Україна залишається стабільною.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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