Шевченко розповів Bloomberg про монетарну політику НБУ і відносини з МВФ

Кирило Лютий Mакроекономіка 19:35, 21.08.2020 Оновлено: 20:11, 21.08.2020

Глава НБУ Кирило Шевченко відповів на гострі запитання Bloomberg, розповівши про співпрацю з МВФ, справу ПриватБанку і політику, яку проводитиме Набцанк.

Анонс був опублікований на сторінці Національного банку України в Facebook, де були озвучені ключові теми розмови з Шевченком.

Головні тези:

  • Ніхто з високопосадовців не дошкуляє дзвінками з проханням встановити облікову ставку на тому чи іншому рівні. На думку Голови НБУ, без незалежності в ухваленні рішень цю посаду і не варто було б обіймати. Незалежність центрального банку він захищатиме і далі.

  • Монетарна політика залишатиметься послідовною, планів щодо розгортання програм кількісного пом’якшення немає.

  • Співпраця з МВФ – безумовний пріоритет для України. Це також важливий індикатор для інших міжнародних партнерів – ЄС, Світового банку, іноземних інвесторів.

  • У судовій справі Приватбанку Національний банк стоятиме виключно на боці інтересів держави.

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