Глава НБУ зазначив, що співпраця з Фондом – пріоритет для України
За його словами, монетарна політика буде послідовною
Шевченко запевнив, що захищатиме незалежність Нацбанку
Кирило Шевченко. bank.gov.ua
Глава НБУ Кирило Шевченко відповів на гострі запитання Bloomberg, розповівши про співпрацю з МВФ, справу ПриватБанку і політику, яку проводитиме Набцанк.
Анонс був опублікований на сторінці Національного банку України в Facebook, де були озвучені ключові теми розмови з Шевченком.
Головні тези:
Ніхто з високопосадовців не дошкуляє дзвінками з проханням встановити облікову ставку на тому чи іншому рівні. На думку Голови НБУ, без незалежності в ухваленні рішень цю посаду і не варто було б обіймати. Незалежність центрального банку він захищатиме і далі.
Монетарна політика залишатиметься послідовною, планів щодо розгортання програм кількісного пом’якшення немає.
Співпраця з МВФ – безумовний пріоритет для України. Це також важливий індикатор для інших міжнародних партнерів – ЄС, Світового банку, іноземних інвесторів.
У судовій справі Приватбанку Національний банк стоятиме виключно на боці інтересів держави.
Прочитати статтю Bloomberg можна тут.
Шевченко розповів Bloomberg про монетарну політику НБУ і відносини з МВФ
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