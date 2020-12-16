Сенатор США – про санкції проти "Північного потоку-2": газопровід ніколи не буде запущено

Російський газопровід "Північний потік-2" вже ніколи не запуститься, якщо США введуть нові санкції проти нього.

Таку думку 16 грудня висловив американський сенатор від Республіканської партії Тед Круз, передає USA Today. Він заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена "з хірургічною точністю".

Круз пояснив, що санкції націлені на операції з будівництва газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії і процес сертифікації газопроводу.

Сенатор Тед Круз.

"Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю так, щоб не допустити завершення будівництва. Вважаю, що цей проєкт ніколи не буде запущено і газ ніколи не піде газопроводом", – сказав сенатор.

Круз додав, що це стане сигналом всім міжнародним інвесторам проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конгрес США ухвалив закон про оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження нових санкцій проти проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Президент Дональд Трамп пригрозив ветувати документ, однак за нього віддали голоси більше третини конгресменів (335), що дозволяє скасувати вето.