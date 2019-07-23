Що буде зі світовою економікою: в МВФ дали невтішний прогноз

Світова економіка в 2019 році буде рости повільне і лише трохи прискориться в 2020 році. Зростарння добробуту країн уповільнюють торгові війни і спад в Азії.

До таких висновків прийшли в МВФ в оновленому Прогнозі розвитку світової економіки, передає OBOZREVATEL. Зростання очікують на рівні 3,2% в 2019 році з підвищенням до 3,5% в 2020 році. Це нижче, ніж припускали в квітні 2019 року.

В першу чергу на ситуацію впливатиме торгова війна між Китаєм і США. У травні 2019 американці підняли мита на імпорт з Китаю з 10% до 25% на загальну суму $ 200 млрд. У відповідь заходи прийняв Китай. Через це страждає вся економіка Азії.

А ось підвищення темпів зростання світової економіки в 2020 році залежатиме від цілого ряду чинників:

1) збереження сприятливих настроїв на фінансовому ринку;

2) подальшого ослаблення тимчасових стримуючих чинників, особливо в зоні євро;

3) стабілізації в деяких відчувають стрес країнах з ринком, що формується, таких як Аргентина і Туреччина;

4) запобігання ще більш різкого спаду в інших країнах, таких як Іран і Венесуела.

МВФ Укрінформ

При цьому в МВФ додають, що від стабілізації ситуації в "проблемних" країнах залежить чи не 70% очікуваного зростання світової економіки в 2020 році.

"У свою чергу, ці фактори залежать від сприятливих глобальних умов економічної політики, з тим щоб наростаюча напруженість в торгівлі або невпорядкований" Брексил "не знизили ефект миролюбного підходу центральних банків і посилення стимулюючих заходів політики в Китаї", - сказано в прогнозі МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Згідно з прогнозом МВФ, долар в Україні буде дорожчати, але дуже невисокими темпами. Через п'ять років американську валюту можна буде купити за 31,9 грн;

Інфляція буде знижуватися, але до запланованого в НБУ рівня в 5% дійде тільки в 2023-му;

Населення України скоротиться на 800 тис. Осіб до 2024 року. При цьому ситуація з безробіттям буде поліпшуватися. Якщо в 2019 році офіційний рівень безробіття складе 8,5%, в 2024-м - 6,2%.

Український ВВП в 2019-му зросте на 2,7%, тоді як світова економіка – на 3,3%. До показника в 3,3% Україні вдасться дійти тільки до 2023 року.

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