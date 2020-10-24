Що буде з курсом долара в Україні після виборів: аналітик назвав цифру

В Україні курс долара після першого туру місцевих виборів, до кінця жовтня, знизиться з 28,3 до 28,2 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", – прогнозує експерт.

На минулому тижні курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,2%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара, що встановлює НБУ, знизився з 28,32 до 28,27 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час знизилися з 28,33/28,35 до 28,28/28,29 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 28,24/28,43 до 28,19 / 28,39 (-0,2%/- 0,1%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем зберігся на рівні 0,7%.

Член Ради Нацбанку Василь Горбаль заявив про те, що ситуація з курсом гривні зараз є стабільною і прогнозованою, і останнім часом населення не чинило тиску на вартість іноземної валюти. За його словами, зараз в Україні спостерігається позитивне сальдо платіжного балансу, і це відбувається, незважаючи на рецесію світової економіки. За словами Горбаля, навантаження на курс поки немає. Зараз він коливається в рамках психологічно прийнятних позначок як для населення, так і для бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.