Що буде з курсом долара в Україні: озвучено прогноз на тиждень

Курс долара в Україні найближчого тижня, починаючи з 7 вересня, може встановитися на рівні 27,6 у покупці і 27,8 грн у продажу.

Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс американської валюти може трохи піднятися. У середу, 2 вересня, середній курс долара в банках – 27,43 грн (купівля) і 27,72 грн (продаж).

Він нагадав, що за попередній тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всьому валютному ринку (у НБУ, на міжбанку, а також в банках). "Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,31/27,57 грн до

27,47/27,68 грн", – звернув увагу аналітик.

Ще один фактор, що послабив гривню – знизився приплив в Україну валюти від заробітчан. За даними НБУ, за січень-липень 2020 року в країну прийшло приватних переказів на $6,287 млрд. Це на 5,6% (на $355 млн) менше, ніж роком раніше ($6,642 млрд). А в окремо взятому липні цей показник впав на цілих 13,5% – з $1066 млн до $922 млн.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн", – підсумував Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 2 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,60 грн. А євро подолав позначку в 33 грн – курс склав 33,07 грн (+17 коп.).