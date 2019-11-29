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29 листопада • оновлено в 10:46
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Що буде з курсом долара в Україні: озвучено прогноз на тиждень

7.8т
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Курс долара в Україні найближчого тижня, починаючи з понеділка, 2 грудня, може знизитися до 23,8/24,0 грн/$. У четвер, 28 листопада, валюта коштувала 24,10 грн/$.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс американської валюти може трохи опуститися. "Найближчого тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,8/24,0 грн", – сказав Іосуб.

Він відзначив, що курс долара став інтенсивно знижувався, починаючи з минулої п'ятниці, 22 листопада. У вівторок і середу курс на міжбанку знижувався нижче позначки 24 грн, а в четвер повернувся вище цього рівня.

"Повернення курсу вище 24 грн, мабуть, пов'язане з операціями НБУ з купівлі валюти, без них він би так і залишався нижче цієї позначки. На курс долара в першу чергу тисне попит нерезидентів на гривню для купівлі ОВДП. Опалювальний сезон не є значущим фактором, що тисне на гривню. Резерв енергоносіїв для нього, як правило, створюється заздалегідь", – пояснив аналітик.

Курс долара

Курс долара

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Особа
Вадим Іосуб
Місце
Україна
Теги
долар курс валют
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