Що буде з курсом долара в Україні: озвучено прогноз на тиждень

Курс долара в Україні найближчого тижня, починаючи з понеділка, 2 грудня, може знизитися до 23,8/24,0 грн/$. У четвер, 28 листопада, валюта коштувала 24,10 грн/$.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс американської валюти може трохи опуститися. "Найближчого тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,8/24,0 грн", – сказав Іосуб.

Він відзначив, що курс долара став інтенсивно знижувався, починаючи з минулої п'ятниці, 22 листопада. У вівторок і середу курс на міжбанку знижувався нижче позначки 24 грн, а в четвер повернувся вище цього рівня.

"Повернення курсу вище 24 грн, мабуть, пов'язане з операціями НБУ з купівлі валюти, без них він би так і залишався нижче цієї позначки. На курс долара в першу чергу тисне попит нерезидентів на гривню для купівлі ОВДП. Опалювальний сезон не є значущим фактором, що тисне на гривню. Резерв енергоносіїв для нього, як правило, створюється заздалегідь", – пояснив аналітик.

Курс долара

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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