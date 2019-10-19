Що буде з курсом долара в Україні: озвучено прогноз на тиждень

Курс долара в Україні в найближчий тиждень, починаючи з 21 жовтня, зафіксується в межах 25,1 грн/$. У п'ятницю, 18 жовтня, валюта коштувала 25,05 грн.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс американської валюти може трохи піднятися.

"У найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн", – сказав Іосуб.

Експерт зазначив, що на цьому тижні зменшилася різниця між тим, за скільки банки купували долар, і за скільки продавали. "Це свідчить про поступову стабілізацію сектора готівкової валюти", – сказав Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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