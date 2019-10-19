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19 жовтня • оновлено в 04:27
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Що буде з курсом долара в Україні: озвучено прогноз на тиждень

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Курс долара в Україні в найближчий тиждень, починаючи з 21 жовтня, зафіксується в межах 25,1 грн/$. У п'ятницю, 18 жовтня, валюта коштувала 25,05 грн.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс американської валюти може трохи піднятися.

"У найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн", – сказав Іосуб.

Експерт зазначив, що на цьому тижні зменшилася різниця між тим, за скільки банки купували долар, і за скільки продавали. "Це свідчить про поступову стабілізацію сектора готівкової валюти", – сказав Іосуб.

Що буде з курсом долара в Україні: озвучено прогноз на тиждень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Особа
Вадим Іосуб
Місце
Україна
Тег
долар
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