Що буде з курсом долара після вихідних: аналітики озвучили прогнози

В Україні курс долара (26,7 грн/$ за станом на 12 червня) до 20 червня може перейти в діапазон від 26,6 до 26,9 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Прогнози аналітиків щодо майбутнього курсу долара розходяться. Так, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що гривню чекає не найкраща тиждень, а курс може перейти в діапазон з верхньою межею в 26,9 грн/$ (станом на 12 червня вартість американської валюти становить 26,7 грн/$ ). І ось чому:

У МВФ вважають, що ВВП країни скоротиться на 8,2%, що на 0,5 процентного пункту нижче квітневого прогнозу. МВФ також прогнозує, що зовнішній борг України через пандемію збільшиться в 2020 році до 93% ВВП країни, водночас в 2019 році він становив 78,8% ВВП.

На світових фінансових ринках напередодні стався розпродаж, фондові ринки і сировинний обрушилися на більш ніж 5%, на тлі побоювань нової хвилі пандемії і введення карантину. Країни, що розвиваються на тлі таких побоювань стають непривабливими для інвесторів, що відбивається на падінні вартості активів і валют цих країн. Україна не виняток. Нерезиденти продовжують виходити з ОВДП.

Курс долара

"Ймовірно, на тлі таких несприятливих очікувань гривня може ослабнути і перейти в діапазон 26,6-26,9 гривні за долар", – розповідає Шевчишин.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений, що гривня буде зміцнюватися. Мовляв, як відзначають в НБУ, ситуація на валютному ринку сприятлива і причин для зниження валюти немає. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн", – розповідає Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.