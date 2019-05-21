Що буде з курсом долара через розпуск Ради: відомі аналітики дали відповідь

Зміцнення курсу гривні пов'язане з позитивною реакцією на політичні події. Ця тенденція продовжиться в короткостроковій перспективі.

Такий прогноз озвучили аналітики Goldman Sachs, передає "Інтерфакс Україна". Серед факторів, які сприяють зміцненню гривні, вони вказують високі реальні процентні ставки, сприятливі умови торгівлі і приплив приватного капіталу. "Щодо кредитування ми більш оптимістично оцінюємо короткострокове зовнішнє фінансування, ніж ринок, і очікуємо, що цей фактор буде і надалі сприяти подальшому підвищенню кривої боргу в доларах США", – зазначається в звіті.

На думку інвестбанкірів, облігації з фіксованим рівнем прибутковості в національній валюті залишаються привабливими. "На наш погляд, рішення президента Володимира Зеленського призначити дострокові вибори (до Верховної Ради. – Ред.) є спробою отримати вигоду з позитивного політичного моменту, що показала його переконлива перемога на президентських виборах і нещодавні опитування", – розповідають аналітики.

Курс долара

Водночас вони вбачають у цьому рішенні певні ризики, оскільки Зеленський є новачком у політиці, а його партія "Слуга народу" тільки формується. "Все ж таки вважаємо, що рішення про проведення позачергових виборів, найімовірніше, сприяє президенту, який приступив до роботи. Оскільки його здатність ефективно управляти залежить від успішної співпраці з парламентом, сьогоднішні події, очевидно, збільшують імовірність цього", – вказує інвестбанкір у прогнозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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