ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Mакроекономіка

Що буде з курсом долара через розпуск Ради: відомі аналітики дали відповідь

17.7тЧитати матеріал російською

Зміцнення курсу гривні пов'язане з позитивною реакцією на політичні події. Ця тенденція продовжиться в короткостроковій перспективі.

Такий прогноз озвучили аналітики Goldman Sachs, передає "Інтерфакс Україна". Серед факторів, які сприяють зміцненню гривні, вони вказують високі реальні процентні ставки, сприятливі умови торгівлі і приплив приватного капіталу. "Щодо кредитування ми більш оптимістично оцінюємо короткострокове зовнішнє фінансування, ніж ринок, і очікуємо, що цей фактор буде і надалі сприяти подальшому підвищенню кривої боргу в доларах США", – зазначається в звіті.

На думку інвестбанкірів, облігації з фіксованим рівнем прибутковості в національній валюті залишаються привабливими. "На наш погляд, рішення президента Володимира Зеленського призначити дострокові вибори (до Верховної Ради. – Ред.) є спробою отримати вигоду з позитивного політичного моменту, що показала його переконлива перемога на президентських виборах і нещодавні опитування", – розповідають аналітики.

Курс долара

Курс долара

Новини
Курс долара в Україні побив рекорд: НБУ показав нову вартість

Водночас вони вбачають у цьому рішенні певні ризики, оскільки Зеленський є новачком у політиці, а його партія "Слуга народу" тільки формується. "Все ж таки вважаємо, що рішення про проведення позачергових виборів, найімовірніше, сприяє президенту, який приступив до роботи. Оскільки його здатність ефективно управляти залежить від успішної співпраці з парламентом, сьогоднішні події, очевидно, збільшують імовірність цього", – вказує інвестбанкір у прогнозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
4
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки