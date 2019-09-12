Що буде з доларом в Україні: економіст озвучив два сценарії

В Україні курс долара до кінця року дійде до позначки 28 грн за долар, а потім його доля буде залежати від газових переговорів України і Росії.

Про це розповів в ефірі ObozTV директор Інституту соціально-економічної трансформації, економіст Ілля Несходовський. Він спрогнозував, скільки буде коштувати американська валюта в разі успіху або провалу переговорів.

На думку експерта, долар не подорожчає до закладеної в держбюджет-2019 позначки в 29,4 грн/$, проте невелика девальвація гривні неминуча.

"Швидше за все, буде десь близько 28 грн/$ ... Девальвація відбудеться, це пов'язано з традиційним сезонним фактором. У грудні ми активно купуємо імпортну продукцію і попит на валюту зростає. У нас є речі, які призведуть до певної девальвації, але не в тих обсягах, в яких зараз були спрогнозовані", – зазначив Несходовський.

За його словами, світовий попит на українську продукцію залишається стабільним, що допомагає підтримувати курс американської валюти.

При цьому економіст наголосив, що на ситуацію з курсом може вплинути можливе припинення транспортування газу з Росії до Європи через територію України.

"Якщо цей договір не буде укладений, ми в нашому платіжному балансі отримаємо одразу мінус 3 млрд доларів. Це буде означати, що девальвація неминуча. Цей мінус може відіграти 29 грн/$, а може і 30 грн/$, залежно від того, якою буде зовнішня кон'юнктура", – пояснив він.

"Якщо Росія припинить постачання... це може означати, що ціна на газ підвищиться на світових ринках. Для нас це теж буде поганий сигнал. Якщо ці моменти спрацюють, буде більше 29 грн/$. Особливо лютий-березень – загрозливий для нас період", – розповів Несходовський.

money24.kharkov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська гривня в 2019 році посіла друге місце в світі за темпами зміцнення валюти.

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