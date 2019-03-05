Що буде з доларом в Україні: аналітик озвучив прогноз до виборів

Курс гривні щодо долара у березні коливатиметься у діапазоні 26,75 — 27,75 грн/$. Курс продажу євро/гривня складе 30,5 — 32 грн/євро.

Про це OBOZREVATEL повідомили аналітики Forex Club. "З початку 2019 року на ринку сформувалися сприятливі умови для гривні, викликані монетарною політикою НБУ і високою прибутковістю ОВДП, яка приваблює іноземних інвесторів (за січень-лютий нерезиденти наростили портфель гривневих ОВДП на більш ніж 10%, до 12,9 млрд грн)", — прогнозують експерти.

На думку аналітиків, інвестори у березні займуть вичікувальну позицію, чекаючи на результати президентських виборів. Зміна політичної кон'юнктури в країні може призвести у перспективі до переміщення капіталу, що відіб'ється на гривні.

Незважаючи на те, що США відклали підвищення мит для експорту з Китаю, існують побоювання, що врегулювання торговельних балансів торкнеться Європи, економічне зростання якої гальмується через спад машинобудування і боргових ризиків периферійних країн, а також неврегульованого виходу Великобританії з Євросоюзу. Оскільки Європа залишається ключовим торговельним партнером для України, уповільнення її економіки позначиться на економіці і торговельній активності України. Так, промислове виробництво в січні 2019 року щодо аналогічного періоду минулого року скоротилося на 3,3%, що є ознакою економічного гальмування.

Вплив на курс гривні також спричинять зниження бюджетних надходжень від зовнішньоекономічної діяльності, і високі виплати за зовнішнім боргом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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