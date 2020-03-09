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9 березня • оновлено в 08:44
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Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії: чим це загрожує

11.1т
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Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії – має намір збільшити видобуток нафти і знизити ціни на чорне золото.

Про це одночасно заявили авторитетні ресурси Bloomberg і The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела. Причиною стала відмова Росії погоджувати нову угоду зі скорочення нафтовидобутку в рамках ОПЕК +.

Перші відгомони цінової війни світ відчув вранці 9 березня, коли нафта Brent рекордно впала з 1991 року, а слідом за нею обвалився російський рубль (докладніше читайте тут).

Ціни на нафту Brent рухнули на 30%

Ціни на нафту Brent рухнули на 30%

За інформацією агентства Bloomberg, Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу. Зміни відбудуться вже в квітні – з нинішніх 9,7 млн б/д видобуток збільшиться до понад 10 млн б/д, а якщо буде потрібно – вище 12 млн б/д. Фактично, це означає початок нафтової війни.

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії: чим це загрожує

Крім цього, Ер-Ріяд 7 березня зробив знижку для всіх покупців на деякі види сирої нафти – складе вона 6-8 доларів за барель.

Як повідомляє The Wall Street Journal, в суботу ввечері керівництво Saudi Aramco повідомило покупців про те, що з квітня компанія знижує вартість на поставки сировини в США – на $ 7 за барель, в країни Північної Європи - на $ 8, в країни Східної і Південно-Східної Азії – на $ 6.

Опитані обома ресурсами джерела вважають, що це зроблено заради того, щоб Росії було складніше продавати свою нафту в Європі і їй довелося повернутися за стіл переговорів по угоді ОПЕК +. Це призвело і до того, що вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою травні 2020 на лондонській біржі ICE знизилася до $ 31,02, а ціна на квітневий ф'ючерс марки WTI опустилася на 27,1% – до $ 32,48 за барель.

Відзначимо, що 6 березня міністри нафти ОПЕК і країн, які не входять до картелю (в тому числі Росія, Казахстан і Азербайджан) не змогли домовитися про умови угоди по скороченню видобутку нафти. Росія не погодилася на пропозицію скоротити виробництво через епідемію коронавируса і пропонувала залишити угоду, як є (зараз видобуток скорочується на 1,7 млн бар /добу). Саудівська Аравія була проти і запропонувала збільшити скорочення до 1,5 млн бар добу, але Росія відмовилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Теги
Нафтогазвидобування нафта
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Забавно слушать от людей только вчера снявших с голов кастрюли и дуршлаги, прогнозы по-поводу нефтяных фьючерсов и биржевой волатильности)))))
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Сейчас пендосы обнаружат у саудитов недостаток демократии 100%
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
XОЗЯИН хOXЛOB, не обнаружат.Саудовская Аравия главный союзник США в арабском мире..Так,что не радуйся ,дилетант.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
XОЗЯИН хOXЛOB, никогда пендосы не пойдут против саудитов.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я не пойму, зачем жителям нeдостраны,нoвость про нeфть??
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