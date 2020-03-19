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19 березня • оновлено в 11:47
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Рубль визнали однією з найбільш нестабільних валют у світі

1.6т
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Російський рубль на тлі падіння цін на нафту і епідемії коронавірусу став другою найбільш нестабільною валютою в світі.

Він показав рекордні темпи падіння відносно долара США. Гірша ситуація лише з мексиканським песо, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Падіння рубля

Падіння рубля

"Рубль упав більш ніж на 15% відносно долара в березні, і російські облігації в національній валюті є третіми найгіршими за показниками серед 25 ринків, що розвиваються, які відстежуються індексами Bloomberg Barclays", – сказано в матеріалі.

Там зазначають, що влада Росії не збирається йти на компроміс у "нафтовій війні" з Саудівською Аравією, а це означає, що найближчим часом для російської валюти поліпшень не передбачається.

Загалом рубль з початку року відносно долара впав на 20,5%. Колумбійський песо знизився на 20,4%. Рекордне падіння – у мексиканського песо (21%).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Курс валют Криза в Росії Коронавірус
Місце
Росія
Теги
рубль Новини Росії
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Хрювну даже за валюту не считают.
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Kom Himi
Kom Himi
Горелов Сергей, насмешил лапоть. Это в твоей новой метадичке написали?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Горжусь нашей ГРИВНОЙ ! нашим Банком ! нашим Президентом ( Петром Алексеевичем) и Радой ! СУ ГС !
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