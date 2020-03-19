Рубль визнали однією з найбільш нестабільних валют у світі

Російський рубль на тлі падіння цін на нафту і епідемії коронавірусу став другою найбільш нестабільною валютою в світі.

Він показав рекордні темпи падіння відносно долара США. Гірша ситуація лише з мексиканським песо, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Падіння рубля

"Рубль упав більш ніж на 15% відносно долара в березні, і російські облігації в національній валюті є третіми найгіршими за показниками серед 25 ринків, що розвиваються, які відстежуються індексами Bloomberg Barclays", – сказано в матеріалі.

Там зазначають, що влада Росії не збирається йти на компроміс у "нафтовій війні" з Саудівською Аравією, а це означає, що найближчим часом для російської валюти поліпшень не передбачається.

Загалом рубль з початку року відносно долара впав на 20,5%. Колумбійський песо знизився на 20,4%. Рекордне падіння – у мексиканського песо (21%).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

Курс рубля в Росії в четвер, 19 березня, обвалився нижче 81 руб./$. При цьому вартість євро перевищила 89 рублів. Це найгірший показник з 2016 року.

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