Рубль в Росії рекордно обвалився до рівня 2016 року

Ярослав Маркін Mакроекономіка 17:18, 25.09.2020 Оновлено: 17:18, 25.09.2020

Курс рубля в Росії в п'ятницю, 25 вересня, впав до рекордно низьких позначок. Зокрема, вартість євро вперше з лютого 2016 року перевищила 91 рубль.

Вартість долара виросла 1,29 рублів – до 78,43 руб./$. А європейська валюта додала в ціні 1,14 рублів – її вартість склала 91,14 руб. /євро.

Про це свідчать дані Московської біржі станом на 17:10 за київським часом.

Вартість долара на біржі.
investing.com
Вартість євро на біржі.
investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс рубля в Росії в четвер, 24 вересня обвалився на тлі зниження цін на нафту і нових санкцій, накладених США на російських бізнесменів.

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