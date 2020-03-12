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12 березня • оновлено в 09:55
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Рубль у Росії побив рекорд з 2016 року

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Курс рубля в Росії продовжив падіння – вперше з березня 2016 року він перевищив критичну позначку в 74 руб./$. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту, пандемії коронавірусу і початку економічної кризи.

У момент відкриття торгів на Московській біржі в четвер, 12 березня, курс долара склав 74,05 руб./$. Напередодні біржа закрилася з курсом 72,95 руб./$. Таким чином долар подорожчав на 1,10 руб.

Курс долара в Росії

Курс долара в Росії

Московська біржа

Також в Росії стрімко подорожчало євро. Ця валюта підскочила до 83,45 руб., тоді як в середу торги закрилися з курсом 82,15 руб./євро. Тобто, євро відразу подорожчало 2,3 руб.

Курс євро в Росії

Курс євро в Росії

Московська біржа.

При цьому офіційний курс валют в Росії, встановлений Центробанком РФ на 12 березня – 71,47 руб./$ і 81,02 руб./євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Світова фінансова криза Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії євро долар рубль курс валют
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ну теперь то уж точно, рашкефсе?)
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Хорошо, что гривна растет.
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