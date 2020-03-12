Рубль у Росії побив рекорд з 2016 року

Курс рубля в Росії продовжив падіння – вперше з березня 2016 року він перевищив критичну позначку в 74 руб./$. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту, пандемії коронавірусу і початку економічної кризи.

У момент відкриття торгів на Московській біржі в четвер, 12 березня, курс долара склав 74,05 руб./$. Напередодні біржа закрилася з курсом 72,95 руб./$. Таким чином долар подорожчав на 1,10 руб.

Курс долара в Росії Московська біржа

Також в Росії стрімко подорожчало євро. Ця валюта підскочила до 83,45 руб., тоді як в середу торги закрилися з курсом 82,15 руб./євро. Тобто, євро відразу подорожчало 2,3 руб.

Курс євро в Росії Московська біржа.

При цьому офіційний курс валют в Росії, встановлений Центробанком РФ на 12 березня – 71,47 руб./$ і 81,02 руб./євро.

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Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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У Росії в середу, 11 березня, тривало падіння курсу рубля – на початку торгів долар злетів до 71,5 руб./$. На ситуацію навіть не вплинули ціни на нафту, які виросли в ході азіатських торгів.

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