Рубль рекордно обвалився

Курс рубля на Московській біржі відносно євро впав до 90,02 руб./євро. Це рекордне падіння російської валюти з лютого 2016 року.

За добу ціна євро виросла на 0,77%. Про це свідчать дані торгів станом на 13:30 за київським часом у понеділок, 7 вересня.

А вартість долара до рубля зросла на 0,82% – до 76,23 руб./$.

Курс долара на Московській біржі investing.com

Курс євро на Московській біржі investing.com

Офіційний курс валют Центробанк Росії встановив такий:

долар – 75,18 руб.;

євро – 89,03.

Курс валют Центробанку РФ cbr.ru

Чому впав рубль

Економісти пов'язали падіння рубля із санкціями, які загрожують Росії через ситуацію з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального, повідомив сайт Investing.com.

"Російська валюта залишиться під тиском, поки не проясниться ситуація з Навальним. Якщо Європа введе санкції проти російських боргових паперів, то вони вплинуть на російську валюту. Якщо вони не стануть чіпати ОФЗ, то санкційна тема проти Росії буде вичерпана і рублю нічого не загрожуватиме", – сказав аналітик "Альпарі" Владислав Антонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Також Маас допустив, що країна може змінити свою позицію до Росії щодо "Північного потоку-2". За його словами, на це може вплинути відмова РФ від розслідування отруєння Навального.

5 вересня стало відомо, що влада Швеції виступила проти введення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на те, що вважає отруєння опозиційного політика Олексія Навального спробою його вбивства.

6 вересня відразу два міністри німецького уряду заявили, що запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" залежить від ситуації з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.