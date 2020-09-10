Рубль продовжив падати через нові дані про отруєння Навального
Курс рубля в Росії в середу, 10 вересня продовжив падіння через нові даі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального
Долар з моменту відкриття торгів подорожчав на 23 копійки – до 75,54 руб./$. А європейська валюта додала в ціні 41 копійку – до 89,37 руб./євро.
Про це свідчать дані Московської біржі станом на 12:00 за київським часом.
Офіційний курс валют Центробанк Росії на 10 вересня встановив такий:
долар – 76,07 руб.;
євро – 89,56.
Через що впав рубль
Економісти пов'язали падіння рубля з санкціями, які загрожують Росії через ситуацію з отруєнням Навального.
Після того, як Навальний вийшов з коми, російська валюта трохи зміцнилася. Однак загроза санкцій для Кремля і російського газопроводу "Північний потік-2" все одно залишається. Тим більше, що німецькі військові фармакологи дійшли висновку, що Навальний був отруєний новою, більш небезпечною версією отруйної речовини "Новачок" і дивом залишився живий.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня курс рубля на Московській біржі щодо євро обвалився до 90,02 руб./євро. Це рекордне падіння російської валюти з лютого 2016 року.
8 вересня Німеччина відмовилася одноосібно вирішувати майбутнє російського газопроводу "Північний потік-2". Рішення про санкції у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального повинні приймати всі країни ЄС.