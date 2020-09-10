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Рубль продовжив падати через нові дані про отруєння Навального

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
1,7 т.
Рубль продовжив падіння через отруєння Навального

Рубль продовжив падіння через отруєння Навального.

Курс рубля в Росії в середу, 10 вересня продовжив падіння через нові даі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального

Долар з моменту відкриття торгів подорожчав на 23 копійки – до 75,54 руб./$. А європейська валюта додала в ціні 41 копійку – до 89,37 руб./євро.

Про це свідчать дані Московської біржі станом на 12:00 за київським часом.

Курс долара на Московській біржі

Курс долара на Московській біржі investing.com

Курс євро на Московській біржі.

Курс євро на Московській біржі. investing.com

Офіційний курс валют Центробанк Росії на 10 вересня встановив такий:

  • долар – 76,07 руб.;

  • євро – 89,56.

Курс валют Центробанку РФ.

Курс валют Центробанку РФ. cbr.ru

Через що впав рубль

Економісти пов'язали падіння рубля з санкціями, які загрожують Росії через ситуацію з отруєнням Навального.

Після того, як Навальний вийшов з коми, російська валюта трохи зміцнилася. Однак загроза санкцій для Кремля і російського газопроводу "Північний потік-2" все одно залишається. Тим більше, що німецькі військові фармакологи дійшли висновку, що Навальний був отруєний новою, більш небезпечною версією отруйної речовини "Новачок" і дивом залишився живий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня курс рубля на Московській біржі щодо євро обвалився до 90,02 руб./євро. Це рекордне падіння російської валюти з лютого 2016 року.

8 вересня Німеччина відмовилася одноосібно вирішувати майбутнє російського газопроводу "Північний потік-2". Рішення про санкції у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального повинні приймати всі країни ЄС.

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