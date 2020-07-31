Рубль не впав, а "розвернувся вниз": як російські ЗМІ пишуть про обвал валюти

У Росії другий тиждень поспіль падає курс рубля. Наприклад, у четвер до долара він просів відразу до 73,60 коп. (за добу додав 1 рубль). Однак офіційним ЗМІ доводиться писати про це так, щоб росіяни не почали турбуватися.

Наприклад, "Інтерфакс" в заголовках пише, що рубль не падає, а "відкриває торги гепом вниз" і "розвертається вниз до долара". На це звернула увагу "Медуза".

Курс долара на Московській біржі investing.com

Ось як агентство повідомляє погані новини

3 квітня: "Рубль ввечері скоротив темпи зміцнення до долара і євро на тлі уповільнення зростання нафти"

11 червня: "Рубль відкрив торги гепом вниз до долара і євро"

22 липня: "Рубль ввечері прискорив зниження до долара і євро на падінні інтересу до ризику"

27 липня: "Рубль ввечері розвернувся вниз до долара і посилив зниження до євро"

29 липня: "Рубль ввечері розгубив зростання до долара і подешевшав до євро"

Заголовки можуть писати роботи

Сайт, посилаючись на слова виконавчого директора служби фінансово-економічної інформації "Інтерфаксу" Юрія Погорєлого, повідомив, що, можливо, такі заголовки складають роботи.

"Якщо вам здається, що деякі з цих заголовків виглядають так, ніби їх склав робот, то можливо вам і не здається. Приміром, ось цитата з інтерв'ю з Погорєлим: "Роботу [журналістів] в значній мірі автоматизували. Наприклад, у нас є роботи, які стежать за змінами котирувань на фондовому ринку і самі пишуть ці новини або системи, які стежать за оновленням тисяч сайтів". Роботи пояснили б незвичайний підбір слів в заголовках про курс рубля. Але все це може бути справою рук людей", – йдеться в публікації.

Втім, звичайні заголовки у "Інтерфаксу" теж бувають:

20 липня: "Рубль подешевшав до долара слідом за зниженням котирувань нафти"

28 липня: "Рубль ввечері продовжив активно дешевшати до долара і євро"

Правда, журналісти визнали, що звичайні заголовки Не такі цікаві, як "відкрив торги гепом" або "розвернувся вниз до долара".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії різко впала вартість рубля. Курс долара вперше з 18 травня подолав позначку 73 руб./$, а євро злетів вище 86 руб./євро – вперше з 2 квітня.