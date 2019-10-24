Розраховують на Росію? НБУ заклав до бюджету-2020 "газові гроші"

Нацбанк України в оновленому макроекономічному прогнозі врахував збереження транзиту російського газу через Україну у 2020 році в обсязі близько 50 млрд кубометрів.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ця проблема відома і, дійсно, може бути сценарій, що протягом якогось проміжку часу в наступному році не буде транзиту по території України", – сказав Сологуб.

При цьому заступник голови НБУ додав, що до макроекономічного прогнозу закладено обсяг транзиту через Україну 50 млрд кубометрів газу. Ця цифра розрахована, виходячи із зобов'язань "Газпрому" щодо поставок газу перед своїми покупцями.

"Коли ми ставимо транзит на 50 млрд кубометрів наступного року, ми виходимо з оцінок того, які є контрактні зобов'язання у "Газпрому", які зараз є обсяги в сховищах і коли нові газопроводи будуть введені в дію. І з огляду на всі ці фактори, для того, щоб виконати свої зобов'язання, ми бачимо що "Газпрому" доведеться прокачати через територію України як мінімум 50 мільярдів кубометрів газу наступного року, якщо він буде виконувати свої контрактні зобов'язання", – сказав Сологуб.

В НБУ, посилаючись на запевнення "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" повідомили, що навіть якщо тимчасова зупинка транзиту і станеться, то це не вплине на українську економіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тристоронні консультації щодо транзиту газу через Україну, які проводять Україна, ЄС і Росія, показали можливість просування вперед.

Наступний етап переговорів між Україною, Єврокомісією та Росією з приводу транзиту газу пройде 28 жовтня.

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