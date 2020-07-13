Рожкова розповіла, чи запустить НБУ "друкарський верстат"

В.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". "Для команди НБУ запуск "друкарського верстата" – це одна з "червоних ліній", яку ми ніколи не будемо готові перейти. Це суперечить всьому, що ми робили до цього протягом шести років. Наша задача – захистити громадян від знецінення їх заощаджень, а не наразити їх інфляційного податку", – сказала Рожкова.

Вона зазначила, що при цьому емісія гривні відбувається постійно.

"Ми емітуємо гривню, коли: викуповуємо валюту на ринку (тільки за минулий рік ця сума склала еквівалент $8 млрд США); видаємо банкам рефінансування; перераховуємо свій прибуток до держбюджету. Такі операції є ринковими і не приносять економіці шкоди", – пояснила Рожкова.

Чи є "піраміда ОВДП"

Також в.о. голови регулятора прокоментувала питання, чи є в Україні так звана "піраміда ОВДП", через якй, на думку деяких нардепів, може впасти українська фінансова система.

"Депутати суперечать самі собі. Адже парламент проголосував за новий бюджет. В ньому передбачено розширення дефіциту, який покривається за рахунок нових запозичень. Тобто, по суті депутати дозволили Мінфіну нові запозичення, в тому числі шляхом випуску держоблігацій. А тепер за це критикують" , – сказала Рожкова.

Він пояснила, що завдяки тому, що в Україні низька інфляція і низька облікова ставка, Мінфін позичає за ціною від 7% до 10% річних.

"Це рекордно низькі для нашої країни ставки. І тут же вони говорять: "ні, це все неправильно", "це піраміда ОВДП", "а ви чому не берете участі в ній", "а хто в ній бере участь?", "а хто розміщує?", "навіщо розміщує?". Це виглядає погано, якщо чесно. І прикро. "Запустіть друкарський верстат" і "нехай Мінфін позичає дешевше" – це дві історії, що суперечать одна одній. Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі ставки. Цього не буде ніколи", – сказала Рожкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Президент Володимир Зеленський заявив, що поважає незалежність Національного банку, але при цьому курс долара повинен бути близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери. Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували і економісти, і колишні чиновники.

Підстав для зростання курсу долара в Україні немає, а НБУ поки не збирається запускати "друкарський верстат", хоча "простір" для цього є. Про це сказав глава ради Нацбанку Богдан Данилишин.