Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова подала позов проти Ради Національного банку. Вона вимагає скасувати догану, яку ще кілька місяців тому отримала від роботодавця. Так, Катерина Вікторівна пішла за прикладом Юрія Вітренка і стала другим топменеджером, яка зважилася на війну зі своїм же керівництвом.

У випадку з Вітренком позов закінчився повною перемогою: у ситуацію втрутився Офіс президента, Вітренку видали цінними паперами 4 млн доларів, які він вимагав від "Нафтогазу", ще й призначили в.о. міністра енергетики.

Рожкова ж, на відміну від Вітренка, гроші від Нацбанку поки не вимагає. Замість цього вона в суді хоче довести, що її догана – незаконна. Як уже писав OBOZREVATEL, у жовтні за її висловлювання, які підривають довіру до НБУ і шкодять іміджу країни, Рада регулятора викрила її в порушенні ділової етики.

Чим закінчиться суд між Катериною Рожковою і її роботодавцем, поки що не відомо. Однак, як показала практика, українські менеджери, незважаючи на зіпсовану репутацію, конфлікт інтересів і провали у своїй роботі, вміють через суди тиснути на своїх роботодавців і домагатися бажаного.

Якщо за Вітренка "Нафтогаз" став збитковим, то через дії Рожкової десятки банків закрили з порушеннями процедур, тепер вони через суд відновлюють справедливість. Крім того, за Рожкової досі триває кримінальний розгляд: вона могла використовувати службове становище, щоб допомагати "обраним" банкам.

Кілька років Нацбанк, коли наглядом керувала Катерина Вікторівна, не закривав "Платинум Банк" (хоча було за що). І така лояльність легко пояснюється: до роботи в НБУ Рожкова була в.о. голови правління цього банку. Фонд гарантування вкладів навіть подавав на неї в суд, щоб стягнути 14,8 млрд грн, які вона нібито допомогла вивести (фактично вкрасти) акціонерам. Суд позов залишив без розгляду.

Але й це ще квіточки. Кілька років тому в мережу злили телефонні розмови Рожкової з представниками різних банків. Зокрема й "Платинум". Разом із колишнім головою правління Дмитром Зінковим вона обговорювала, як збільшити вартість заставного майна банку (ймовірно, за допомогою махінацій із оцінкою).

Незважаючи на це, Рожкова продовжує працювати в Нацбанку, вона керує цілою низкою напрямів, а тепер ще й судиться з НБУ. Можливо, Катерина Вікторівна надихнулася прикладом Вітренка й також сподівається, що завдяки протистоянню в судах зможе отримати премію або нову посаду?

Також залишається питанням, чи буде Рожкова судитися з правоохоронцями, які зараз розслідують можливі порушення з її боку ("справа" Платинума") або з Фондом гарантування вкладів, який намагався стягнути з неї мільярди гривень? Схоже, Вітренко може стати родоначальником нового явища. Якщо ти топменеджер держпідприємства, чиновник, через твої дії організація зазнає збитків, тебе виганяють (як у випадку з Вітренком) або тобі виписують догани (як у випадку з Рожковою) – просто подай до суду на роботодавця. А там якось і все само собою вирішиться.

OBOZREVATEL продовжить стежити за справою Катерини Вікторівни проти Нацбанку і незабаром розкриє деталі її позову проти роботодавця. Далі буде...

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