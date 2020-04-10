Росія здалася, але угоду ОПЕК однаково провалили: як зміняться ціни на нафту та що чекає Україну

Країни ОПЕК практично домовилися про нову угоди щодо обмеження видобутку нафти. Росія відразу ж пішла на поступки, водночас Мексика відмовилася виконувати нові домовленості. У ситуацію втрутилися США, які погодилися додатково знизити виробництво, щоб компенсувати відмову свого сусіда

Про те, як найближчим часом зміниться вартість нафти у світі та як це вплине на Україну – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому ціни на нафту знову обвалилися?

Ще до того як країни офіційно розповіли про результати багатогодинних онлайн-переговорів, одне з міжнародних інформаційних агентств випустило новину про те, що домовленості нібито вже вдалося досягти.

За лічені хвилини звістка облетіла ЗМІ у всьому світі, а ціни на нафту різко підскочили майже на 8% – до $35,3, але за кілька годин знову впали до $31,8. Обвал трапився, коли стало відомо, що угоди досі немає. Мексика відмовилася від пропозиції.

Що розглядається:

на травень-червень скоротити світове видобування на 10 млн барелів на день;

з липня до січня – на 8 млн барелів;

з січня 2021-го і до квітня 2022-го – на 6 млн барелів.

Для більшості країн зниження становитиме 23%. Для Мексики, наприклад, це означало б, що добувати доведеться на 400 тис. барелів менше. І вона на такий крок не пішла. Перемовини зірвалися, ціни знову злетіли.

Угоди не буде через Мексику?

Без угоди в будь-якому разі не обійтися. Зараз через відсутність обмежень на видобування у світі спостерігається надлишок нафти. У США вже з'явилися негативні ціни – виробники готові платити, щоб у них забрали сировину. Такими темпами за кілька місяців чорне золото просто ніде буде зберігати.

Міністерка енергетики Мексики Росіо Нале Гарсія у своєму мікроблозі заявила, що готова погодитися на зниження видобування на 100 тис. барелів на день, а не 400 тис., як того вимагають інші країни-експортери.

"Мексика в консенсусі щодо стабілізації цін на нафту на нараді ОПЕК запропонувала скорочення на 100 тис. барелів на день протягом наступних двох місяців. З 1,781 млн барелів видобування, про які ми повідомили в березні 2020 року, ми знизили до 1,681 млн барелів на добу", – написала вона.

Пізніше стало відомо, що США готові додатково знизити видобуток на 250 тис. Барелів, щоб частково покрити відмова Мексики виконувати вимоги ОПЕК.

Що буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до завершення карантину (а це щонайменше травень 2020-го).

Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори, і саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зменшення.

Нафтова війна

Аналітик Максим Пархоменко в коментарі OBOZREVATEL заявив: "До кінця року ціни на нафту будуть поступово відновлюватися. Як швидко – залежатиме від темпів зняття карантинних заходів та відновлення економічної діяльності". Мовляв, стрімкого зростання не буде, а до кінця року барель продаватимуть за $45.

Як це впливатиме на Україну?

Від нафти залежить вартість газу та бензину в Україні. Імпортні ціни на світових та європейських ринках і курс валют – це основні чинники, що впливають зараз на вартість енергоресурсів. Ще можна додати співвідношення попиту та пропозиції, погодні умови, а також наскільки жорстким і тривалим буде карантин у зв'язку з коронавірусом. Але ці фактори дуже взаємопов'язані.

Вартість газу рекордно знизилася на світовому ринку – всього за місяць падіння склало майже 28%. Однак поки блакитне паливо доходить до України, ціна, з огляду на подорожчання долара, збільшується. "На європейському ринку котирування різко знизилися наприкінці березня до 7 євро/МВт-год. Імовірно, в квітні цифри залишаться на цьому ж рівні, а це в межах 4000 грн. На українському ринку", – розповідає OBOZREVATEL глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.