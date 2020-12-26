Росія за рішенням Гааги зобов'язана заплатити $57 млрд: Конституційний суд дав роз'яснення

Олександр Литвин Mакроекономіка 11:58, 26.12.2020 Оновлено: 12:14, 26.12.2020

Конституційний суд Росії заявив, що уряд РФ може не виконувати рішення міжнародного арбітражу в Гаазі у справі ЮКОСа. Йдеться про виплату $57 млрд колишнім власникам компанії, у яких забрали активи.

Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому на сайті суду. Активи найбільшої нафтової компанії РФ дісталися держпідприємству Роснефть на чолі з Ігорем Сечіним – давнім товаришем президента Володимира Путіна. А колишній господар ЮКОСа Михайло Ходорковський був відправлений до в'язниці, звідки після 10 років його звільнили.

Конституційний суд опублікував роз'яснення своєї постанови 2012 № 8-П з перевірки федерального закону "Про міжнародні договори". Тоді суд дозволив застосовувати не ратифіковані і не вступили в силу міжнародних угод. А тепер же заявив, що виконувати такі зобов'язання не потрібно.

Міжнародний суд в Гаазі зайняв сторону колишніх власників ЮКОСа і зобов'язав уряд Росії виплатити багатомільярдну компенсацію. Однак рішення досі не виконане і, ймовірно, виконувати його не збираються.

У своєму інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Михайло Ходорковський заявив, що не буде домагатися виплати зазначеної суми, проте саме рішення було для нього важливе.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 березня 2016 року стало відомо, що російські правоохоронні органи нібито отримали докази незаконності придбання топменеджерами ЮКОСа акцій.

  • Це може стати підставою для висунення нових звинувачень Михайлу Ходорковському та іншим колишнім співвласникам нафтової компанії.

  • Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити понад 50 млрд євро колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС.

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