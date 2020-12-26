Росія за рішенням Гааги зобов'язана заплатити $57 млрд: Конституційний суд дав роз'яснення
Конституційний суд Росії заявив, що уряд РФ може не виконувати рішення міжнародного арбітражу в Гаазі у справі ЮКОСа. Йдеться про виплату $57 млрд колишнім власникам компанії, у яких забрали активи.
Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому на сайті суду. Активи найбільшої нафтової компанії РФ дісталися держпідприємству Роснефть на чолі з Ігорем Сечіним – давнім товаришем президента Володимира Путіна. А колишній господар ЮКОСа Михайло Ходорковський був відправлений до в'язниці, звідки після 10 років його звільнили.
Конституційний суд опублікував роз'яснення своєї постанови 2012 № 8-П з перевірки федерального закону "Про міжнародні договори". Тоді суд дозволив застосовувати не ратифіковані і не вступили в силу міжнародних угод. А тепер же заявив, що виконувати такі зобов'язання не потрібно.
Міжнародний суд в Гаазі зайняв сторону колишніх власників ЮКОСа і зобов'язав уряд Росії виплатити багатомільярдну компенсацію. Однак рішення досі не виконане і, ймовірно, виконувати його не збираються.
У своєму інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Михайло Ходорковський заявив, що не буде домагатися виплати зазначеної суми, проте саме рішення було для нього важливе.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
23 березня 2016 року стало відомо, що російські правоохоронні органи нібито отримали докази незаконності придбання топменеджерами ЮКОСа акцій.
Це може стати підставою для висунення нових звинувачень Михайлу Ходорковському та іншим колишнім співвласникам нафтової компанії.
Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити понад 50 млрд євро колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС.