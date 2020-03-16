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16 березня • оновлено в 10:21
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Росія втратила 50 млрд: Путін раптово визнав збитки через агресію проти України

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Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що через санкції РФ втратила близько 50 млрд рублів. Йдеться про обмеження, які ухвалила низка країн через російську військову агресію в Україні.

"Та плювати на них, на ці санкції. Отже, за різними оцінками, ми втратили десь 50 млрд, але ми і заробили стільки ж", – заявив він в інтерв'ю ТАСС.

Володимир Путін

Володимир Путін

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"Ми витратили досить багато грошей на так зване імпортозаміщення і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було, або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це все. І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання ", – заявив президент РФ.

Також Путін заявив, що Європа через санкції нібито втратила стільки ж, скільки і Росія. "Конкуренція, вона повинна бути природною, без всіляких обмежень зовнішніх. Але річ у тім, що наші партнери теж втрачають приблизно стільки ж. Європа приблизно стільки ж втратила, за їхніми ж власними оцінками. Вони втрачають навіть більш чутливі речі", – сказав Путін.

Як писав OBOZREVATEL :

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
санкции
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Как послушаешь кремлевского удмурта - мы везде в выигрыше, вот только бедных в России с каждым годом становится все больше и все больше старается уехать из этого "развитого" пУтинского государства.
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Он Алекс
Он Алекс
У российского актера Серебрякова спрашивают, что вам не нравится во Владимире Путине ?ответ - два В , Врать и Воровать ...
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Emа Ol
Emа Ol
Путін, як би ти не плювався, тобі не заплювати весь світ. Дивися, щоб тебе не заплювали.
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