Росія втратила 50 млрд: Путін раптово визнав збитки через агресію проти України

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що через санкції РФ втратила близько 50 млрд рублів. Йдеться про обмеження, які ухвалила низка країн через російську військову агресію в Україні.

"Та плювати на них, на ці санкції. Отже, за різними оцінками, ми втратили десь 50 млрд, але ми і заробили стільки ж", – заявив він в інтерв'ю ТАСС.

Володимир Путін Скрін відео

"Ми витратили досить багато грошей на так зване імпортозаміщення і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було, або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це все. І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання ", – заявив президент РФ.

Також Путін заявив, що Європа через санкції нібито втратила стільки ж, скільки і Росія. "Конкуренція, вона повинна бути природною, без всіляких обмежень зовнішніх. Але річ у тім, що наші партнери теж втрачають приблизно стільки ж. Європа приблизно стільки ж втратила, за їхніми ж власними оцінками. Вони втрачають навіть більш чутливі речі", – сказав Путін.

Як писав OBOZREVATEL :

Нещодавно США включили до санкційного списку SDN дочірню трейдингову компанію "Роснефти" Rosneft Trading. Причина обмежень – "матеріальне сприяння" Венесуелі та її державної компанії PDVSA.

Раніше чотири країни – Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна – приєдналися до санкцій, які Євросоюз ввів проти РФ за порушення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

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