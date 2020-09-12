Росія витратила на підтримку режиму Лукашенка майже $120 млрд – ЗМІ

Сумарні втрати Росії на підтримку білоруської економіки за останні 25 років, протягом яких країною керує Олександр Лукашенко, складають як мінімум $98,7 млрд у номінальних цифрах, а з урахуванням інфляції, в цінах 2019 року – $116,1 млрд

Про це йдеться в підрахунках, які опублікував російський сайт "Открытые медиа" у п'ятницю, 11 вересня.

Із чого складається ця сума:

через 1,5 роки після вступу на посаду президента Лукашенко отримав перший подарунок від Росії – списання заборгованостей за різними угодами на $1,4 млрд;

У тому числі Кремль "пробачив" Білорусі $471 млн зовнішнього боргу.

занижені ціни на газ для Білорусі призвели до втрат Росії у $40 млрд;

при покупці "Белтрансгазу" (управляє газопроводами в Білорусі) "Газпром" переплатив як мінімум $1,5 млрд;

при торгівлі нафтою Росія недоотримала понад $50 млрд.

Спочатку Білорусь "забувала" повертати в російський бюджет експортні мита, потім Лукашенко рік за роком домовлявся про пільгові постачання нафти за різними схемами;

втрата $3,5 млрд, викликана експортом нафти під виглядом безмитних "розчинників і розріджувачів" і неконтрольованим імпортом безмитних білоруських сигарет в рамках "єдиного митного простору РФ і Білорусі".

"За поточним курсом $116,1 млрд – це більше ₽8,7 трлн, або 42% від запланованого на 2020 рік бюджету РФ", – підрахував сайт.

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Не вся сума втрат

Сайт стверджує, що це не повна сума, у яку Кремлю обійшлася підтримка президентства Лукашенка.

По-перше, в оцінку входять втрати тільки від напрямків, які більш-менш легко піддаються оцінці, але є й інші економічно невигідні для Росії історії.

По-друге, Лукашенко продовжує бути при владі, а значить, рахунок втрат Росії продовжить збільшуватися.

За підрахунками видання, якби Кремль відмовився від спонсорства режиму Лукашенка, то за останні 10 років бюджет 7 областей Росії, які межують з Білоруссю, збільшився б на 84%.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Росії попросив найбільші банки РФ забезпечити грошима банки Білорусі. Через протести в країні у Кремлі бояться повторення "українського сценарію" з білоруськими дочками російських банків.