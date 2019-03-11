Росія сильно відстала: Україна потрапила в топ найбільших торговців зброєю

США стали лідерами у торгівлі основними видами озброєнь у світі у 2014-2018 роках, обігнавши при цьому Росію на 75%. Україна опинилася на 12-му місці у топ-25 найбільших експортерів.

Як повідомили у Стокгольмському міжнародному інституті досліджень миру (SIPRI), обсяги торгівлі зброєю у 2014-2018 роках зросли на 7,8% у порівнянні з періодом 2009-2013 років.

Згідно зі звітом,у 2014-2018 роках Україна скоротила експорт зброї на 47% у порівнянні з 2009-2013 роками.

Також у дослідженні зазначено, що імпорт зброї в Україні був обмеженим у 2014-2018 роках, незважаючи на наявний конфлікт, який розпочався у 2014 році.

Серед основних імпортерів зброї з України у 2014-2018 роках вказано Китай, Таїланд і Росію. Водночас з приводу останньої зазначено, що "до 2014 року Росія імпортувала зброю з України і почала імпортувати зброю з інших європейських країн".

"Російська анексія Криму у 2014 році поклала край цим торговельним відносинам зі зброї", — додали автори дослідження.

П'ятірку найбільших експортерів у 2014-18 роках становили США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. Разом на них припадало 75% загального обсягу експорту озброєнь у 2014-2018 роках. Потік озброєнь на Близький Схід зріс і в період 2009-2013 рр., і в 2014-2018 рр., тоді як потоки зброї в інші регіони скоротилися.

"США ще більше зміцнили свої позиції як провідний постачальник зброї у світі. За останні п'ять років США постачали зброю щонайменше до 98 країн. Ці поставки часто включали сучасну зброю, таку як бойові літаки, крилаті і балістичні ракети малої дальності і велику кількість керованих бомб", — зазначив директор Програми озброєнь і військових витрат SIPRI доктор Од Флеран.

За даними інституту, за останній п'ятирічний період американський експорт виріс до 36% (з 30% у попередньому періоді).

"Експорт основних видів озброєнь був на 75% вище, ніж у Росії в період 2014-2018 років, тоді як у 2009-2013 роках він був лише на 12% вище", — йдеться у звіті SIPRI. Більш ніж половина американського експорту припала на Близький Схід.

Водночас російський експорт озброєнь у 2014-2018 роках зменшився на 17%, зокрема через скорочення закупівлі російської зброї Індією та Венесуелою.

Скоротили експорт зброї і Франція з Німеччиною — на 43 і 13% відповідно. Загалом експорт озброєнь країн ЄС у 2014-2018 роках становив 27%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 на неї чекають серйозні проблеми.

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